Правительство приняло важное решение по поводу электричества

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила важную новость по поводу электричества. Стало известно, что случилось.

Чиновница поведала: «Правительство приняло решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии – существенную составляющую стоимости электроэнергии для всех потребителей».

Добавляется: «Мы изменили механизм, по которому «Укрэнерго» может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах - по более прогнозируемым и часто более низким ценам».

Также сказано, что для потребителей, в том числе и промышленных, это означает: более медленный рост тарифа на передачу электроэнергии, более прогнозируемые расходы для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места.

