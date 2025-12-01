Нидерланды серьезно помогут украинской ПВО

Помощь со стороны Нидерландов Украине во время войны продолжается. Наша страна получит средства на ПВО.

Так, по словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, предоставляется очередной пакет военной помощи в рамках инициативы PURL в размере EUR250 млн для усиления противовоздушной обороны.

Сообщается: «Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке для противодействия интенсивным воздушным атакам России. Поэтому Нидерланды снова выделяют 250 миллионов евро на поставки из американских запасов (PURL): средства противовоздушной обороны, боеприпасы для F-16 и тому подобное. В эти решающие времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку».

Ранее премьер Нидерландов туманно высказался о гарантиях безопасности для Украины.