В Украине утверждены мотивационные контракты для военных

В пятницу, 5 декабря, правительство Украины одобрило законопроект о переходе ВСУ на комплектование по контракту путем введения мотивационных контрактов. Об этом информирует министерство обороны.

Указывается, что, согласно документу, возможность заключать контракты с повышенными мотивационными факторами будет предоставляться:

- военнообязанным, находящимся в запасе;

- военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации.

Данный законопроект предусматривает более гибкие сроки контрактов в особый период. Первый контракт с повышенными мотивационными факторами будет заключаться на срок от одного до пяти лет. Последующие контракты – от одного до десяти лет (но не более предельного возраста пребывания на военной службе).

Кроме этого говорится, что важной социальной гарантией является введение нового основания для отсрочки от призыва. Законопроект вносит изменения в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устанавливая право на отсрочку от призыва в течение двенадцати месяцев с дня увольнения с военной службы по мотивационному контракту (за исключением однолетних контрактов).

