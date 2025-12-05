Завтра в Украине будет чуть меньше отключений электричества

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В субботу, 6 декабря, снова будут отключения.

О них информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что завтра будут применять меры ограничения энергопотребления во всех регионах в течение суток объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Это немного меньше ограничений пятницы, 5 декабря, в 0,5-3 очереди.

Добавляется, что для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности также с 00-00 до 23-59.

Говорится: «Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты».

Резюмируется, что ограничения энергопотребления примерно на таком уровне применяются уже почти две недели.

Ранее почти вся Черниговская области осталась без электричества.