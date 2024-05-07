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Новости > Си Цзиньпин поддержал Саммит мира, но назвал условие

Си Цзиньпин поддержал Саммит мира, но назвал условие

Агата Кловская
07.05.24 13:25
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Си Цзиньпин поддержал Саммит мира, но назвал условие

Китай выступает за путь переговоров и поддержит мирную конференцию, если все стороны объединятся и Украина и РФ признают ее таковой. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает Интерфакс-Украина.

«Мы при случае выступаем за проведение международной мирной конференции, если такую при благоприятном стечении обстоятельств поддержат совместно Украина и Россия», — сказал он после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Си Цзиньпин добавил, что на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях. На ней, по его мнению, «справедливости ради должны быть рассмотрены все варианты урегулирования».

Китайский лидер поддержал идею прекращения вооруженных конфликтов в мире во время летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Напомним, Макрон заявил, что координация Европы с КНР по Украине — решающая.

Тэги: Украина, Китай, Франция, Си Цзиньпин, Саммит мира

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