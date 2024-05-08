Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 477 430 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 8 мая.

Сообщается, что погибли уже 477 430 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 418 танков, 14 246 боевых бронированных машин, 12 317 артиллерийских систем, 1 057 РСЗО, 792 средства ПВО, 349 самолетов, 325 вертолетов, 9 728 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 151 крылатая ракета, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 549 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 019 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Румыния готова передать систему Patriot Украине.