Синоптики сообщили украинцам, какой будет погода в последние дни весны

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине в последние дни весны. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в четверг, 30 мая, в нашей стране везде кроме юго-востока ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в карпатском регионе 5-10 тепла, днем плюс 20-25, в юго-восточной части Украины 24-29 тепла.

В Киеве завтра также возможен дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 тепла.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 31 мая, в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, а на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в западных областях 9-14 тепла, днем плюс 21-26, в восточных областях и в Крыму местами прогреется до 32 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 тепла.

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