Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден — не сказали

США примут участие в саммите мира Украины, который пройдет в Швейцарии в июне. Однако неизвестно, будет ли присутствовать президент США Джо Байден. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммит», — сказала она.

При этом спикер, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что не располагает конкретной информацией об участии Байдена в саммите мира.

«Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира», — добавила Карин Жан-Пьер.

Она отметила важность оказания быстрой поддержки Украины во избежание атак, как это было в Харькове 25 мая. Тогда россияне атаковали «Эпицентр», где находились десятки человек.

Напомним, участие в Саммите мира подтвердили 90 стран.