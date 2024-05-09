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Новости > Названы продукты, которые могут спровоцировать рак

Названы продукты, которые могут спровоцировать рак

Агата Кловская
09.05.24 02:32
98
Названы продукты, которые могут спровоцировать рак

Популярные диетологи из Великобритании Дуэйн Меллор и Мэтью Ламберт поведали об опасных продуктах. Некоторые из них могут спровоцировать онкологию.

По их словам, среди самых канцерогенных продуктов находятся красное и ультра-обработанное мясо.

Увы, как говорят британцы, абсолютно всех канцерогенов избежать невозможно, но риск развития рака можно существенно снизить, если исключить из рациона мясные полуфабрикаты и блюда из них, то есть сосиски, колбасу, бекон, салями, ветчину и хот-доги.

Сообщается о том, что для увеличения срока хранения или улучшения вкуса мясо подвергается специальной химической обработке.

Говорится, что нитраты (соли азотной кислоты) в подобной пище могут преобразоваться в N-нитрозохимикаты в организме, а эти вещества являются мощными канцерогенами.

Информируется, что в список канцерогенов высокого класса кроме этого входят стейки, бургеры и отбивные из красного мяса, которое увеличивает риск развития рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы.

Поясняется, что один из возможных путей провоцирования рака связан с соединением под названием хем, содержащим железо и придающим мясу насыщенный цвет.

Резюмируется, что красное мясо можно есть до семидесяти граммов в день.

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Тэги: здоровье, мир, диетолог

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