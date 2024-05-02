Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 470 870 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 2 мая.

Сообщается, что погибли уже 470 870 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 332 танка, 14 096 боевых бронированных машин, 12 044 артиллерийские системы, 1 053 РСЗО, 784 средств ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 561 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 126 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 224 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 988 единиц специальной техники.

Ранее Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ.