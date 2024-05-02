Стало известно о новом опасном последствии храпа

Ученые рассказали о еще одном опасном последствии храпа. По их словам, низкий уровень кислорода во время сна из-за синдрома апноэ связан с развитием эпилепсии в пожилом возрасте. Это показало исследование.

Во время своей работы эксперты оценили вклад синдрома обструктивного апноэ во сне, при котором человек страдает от остановок дыхания, обычно сопровождаемых храпом.

Специалисты проанализировали данные сна более чем 1,3 тысяч людей.

Выяснилось, что падение уровня кислорода в крови ниже 80% во сне может в три раза повысить риск поздней эпилепсии.

Также указывается, что связь сохранялась при учете других факторов: возраста, пола, наличия заболеваний (гипертонии, инсульта в истории болезни и других).

Напоминается о том, что апноэ во сне это фактор риска инсультов и деменции, но связь с эпилепсией ранее не была описана.

Ранее стало известно о смертельной опасности храпа.