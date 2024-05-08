Медики рассказали, кому и когда необходимо надевать маску

Медицинские маски, соблюдение дистанции и «локальный карантин» в отдельных городах или областях — это базовые противоэпидемические и профилактические нормы, которые, несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, действуют в Украине на постоянной основе. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Такие меры, как носить медицинские маски и соблюдение дистанции, могут применяться в областях, отдельных районах или городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога.

Кроме того, такие ограничения могут вводиться даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или в отдельных классах, школах или предприятиях.

Уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области. Он рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.

Надевать защитную маску рекомендуется, если:

— вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

— пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем, маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;

— вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

— здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты;

— врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы и процедур и манипуляций, требующих стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

«При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег (оставаться дома, использовать индивидуальную посуду)», — напомнили медики.

Напомним, ученые создали маску, уничтожающую вирусы.