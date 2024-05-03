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Новости > Американцы поведали о смертельной опасности гнева

Американцы поведали о смертельной опасности гнева

Александр Панько
03.05.24 00:35
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Американцы поведали о смертельной опасности гнева

Эксперты из Колумбийского университета в США рассказали о смертельной опасности гнева. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов, потенциально повышая риск сердечного приступа или инсульта на срок до сорока минут.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 280 людей, средний возраст которых составил 26 лет.

Сообщается, что добровольцев проинструктировали сначала расслабиться, а в течение тридцати минут до начала исследования им не разрешалось разговаривать, пользоваться телефонами, читать или спать.

Во время экспериментальной фазы каждому человеку было случайным образом назначено одно из четырех заданий.

Часть людей попросили вспомнить ситуации, которые вызывали у них гнев.

Второй группе было предложено вспомнить момент тревоги, а третьей требовалось прочитать серию предложений, содержащих печальные коннотации.

Указывается также, что четвертое, эмоционально нейтральное задание требовало, чтобы участники несколько раз сосчитали до ста.

Информируется, что для оценки изменений, происходящих в структуре и функции сосудов во время выполнения заданий, американцы использовали специальное устройство EndoPAT2000, которое измеряет кровоток в пальцах после кратковременного перерыва в кровоснабжении.

В итоге выяснилось, что даже восемь минут гнева значительно снижали эндотелиальную функцию сосудов.

Говорится, что эндотелий представляет собой однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. Он синтезирует субстанции, важные для контроля свертывания крови, регуляции тонуса и артериального давления и сократительной активности сердца. Его дисфункция выступает одним из первых шагов к развитию атеросклероза, который может привести к инфарктам и инсультам.

Резюмируется, что повышенный риск нежелательных сердечнососудистых событий сохранялся у участников исследования в течение сорока минут после имитации вспышки гнева.

Ранее стало известно о новом опасном последствии храпа.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, инфаркт, гнев

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