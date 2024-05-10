Погода в Украине на грядущие выходные: прогноз Гидрометцентра

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 11 мая, на большей части территории нашей страны осадков не ожидается, лишь в Черниговской и Сумской областях местами возможен небольшой дождь. Днем же кратковременные дожди пройдут по всей территории Украины, кроме южной части.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 5-10 тепла, днем плюс 14-19, в южных и юго-восточных регионах страны и на Закарпатье прогреется до 22 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла.

В воскресенье, 12 мая, в Украине будет преимущественно сухо, только днем местами на северо-востоке пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью на Закарпатье и в южной части страны плюс 4-9, на остальной территории 2-7 тепла. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях заморозки на поверхности почвы от минус 5 до 0. Днем 14-19 тепла, в северных, большинстве западных и центральных областей плюс 9-14.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 12-14тепла.

Ранее синоптики рассказали, где и когда в Украине ожидаются заморозки.