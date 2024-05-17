Тренерский штаб сборной Украины объявил предварительный состав на Евро-2024

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

К Евро-2024 будут готовиться 26 футболистов. Еще шесть игроков попали в резервный список «сине-желтых».

Ребров вызвал в лагерь национальной команды представителей чемпионата Украины и легионеров. Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» делегировали в сборную по 6 исполнителей. Еще дюжина подопечных выступают в первенствах Португалии, Испании, Англии, Австрии, Бельгии и Италии.

В рядах резервистов оказались голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык, а также нападающий «горняков» Даниил Сикан. Компанию им составили «динамовцы» Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Кабаев. Шестой — хавбек английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Предварительный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк

Напомним, основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы.