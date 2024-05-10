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Новости > Названа порода кошек, которые живут дольше всех

Названа порода кошек, которые живут дольше всех

Агата Кловская
10.05.24 13:48
89
Названа порода кошек, которые живут дольше всех

Эксперты из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне (Великобритания) узнали, кошки какой породы живут дольше всех. По их словам, это бурманские короткошерстные.

Сказано, что в среднем представители этой породы живут четырнадцать лет.

Во время своей работы ученые проанализировали данные о восьми тысячах кошек, умерших в 2019-2021-х годах.

Оказалось, что в среднем они жили двенадцать лет.

Меньше всех живут бесшерстные сфинксы и бенгальские кошки, средняя продолжительность жизни которых составляет 6,5 и 8,5 лет соответственно.

Указывается также, что мейн-куны, рэгдоллы и норвежские лесные кошки в среднем живут по десять лет, а персидские около одиннадцати лет.

Интересно, что беспородные кошки (порядка 88% всех кошек) живут дольше, чем породистые.

Резюмируется, у самцов продолжительность жизни короче по сравнению с самками.

Ранее был разгадан любопытный секрет кошек.

Тэги: ученые, мир, наука, кошки

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