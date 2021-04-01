На Харьковщине на территории лицея найден повешенным учитель физкультуры

Главное: На дереве во дворе учебного заведения в Харьковской области найден повешенным учитель физкультуры. Детали происшествия выясняются.

Детали: В Харьковской области на территории Мерефянского медицинского лицея нашли повешенным учителя физкультуры. Тело мужчины обнаружили 30 марта на дереве во дворе учебного заведения, сообщает «Голос».

Мужчине было 44 года, рассказала заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Мотивы и обстоятельства происшествия пока не известны. Полиция проводит расследование. Известно, что у мужчины остались жена и 17-летний сын, а на работе он был веселым и отзывчивым.

В городском совете Мерефы заведующая сектором по вопросам образования отдела образования, культуры и спорта Елена Кондрашина журналистам ситуацию прокомментировать не смогла. По ее словам, об обстоятельствах ей не известно, ведь она не была их свидетелем.

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