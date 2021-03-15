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Новости > Дубинский перестал быть «слугой народа»

Дубинский перестал быть «слугой народа»

Александр Панько
15.03.21 13:52
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Дубинский перестал быть «слугой народа»

Главное: Журналиста и народного депутата Александра Дубинского исключили из рядов партии «Слуга народа», в качестве представителя которой он был избран в Верховную Раду.

Детали: Партия «Слуга народа» исключила народного депутата Украины Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Как сообщает пресс-служба политической силы, в соответствии с распоряжением главы Александра Корниенко, такое решение принято из-за того, что Дубинский после отстранения от должности главы Киевской областной организации «Слуги народа» решил самовольно переизбрать себя в должности.

В частности, 14 марта на официальном собрании киевской областной организации «Слуги народа» руководителем вместо Дубинского выбрали нардепа Андрея Мотовиловца. В ответ Дубинский в тот же день созвал собственное мероприятие, где принял решение о переизбрании председателя и избрание членов политсовета Киевской областной организации «Слуги народа».

«Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии „Слуга народа“ невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин — в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме того, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию „Слуга народа“, что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава», — говорится в документе.

При этом, как подчеркивается, Дубинский имеет право обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

В тему: 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции оказался и Александр Дубинский.

1 февраля его исключили из фракции «Слуги народа».

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, новости Украины, Слуга народа, Александр Дубинский, Александр Корниенко

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