Степанов сделал пессимистический прогноз по коронавирусу на этот год

Главное: Украина вступила в третью волну пандемии коронавирусной болезни COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, давление на медицинскую систему стран в этом году будет только расти.

Детали: Мир приближается к третьей волне пандемии коронавируса. Как рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по оценкам ученых второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий.

«Наши ученые совместно с мнением иностранных коллег, заметили, что мутации вируса, изменения в клиническом течении болезни и в динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран», — заявил он, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии», — цитирует Степанова Цензор.НЕТ.

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