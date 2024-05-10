Бюджет Запорожья "пилят" донецкие Виталий Кисель и Александр Голтвенко, а также Евгений Ковалев и Геннадий Тимченко, - СМИ

В Запорожье продолжают хозяйничать «донецкие»: Виталий Кисель, Александр Голтвенко с «решалами» поменьше, такими как Евгений Ковалев и Геннадий Тимченко. Об этом пишет издание Проблематик.

Издание утверждает, что «представители „Метинвеста“ продолжают играть ключевую роль в городе. Их люди представлены в разных фракциях горсовета, а бюджет плотно опутан подрядными организациями. Назвать их „запорожсталевскими“ нельзя, поскольку раньше они были в управлении Донецка, затем Мариуполя, а теперь и Запорожья. Пользы они не принесли нигде».

Далее Проблематик отмечает следующее:

«По тому же пути они пустили Запорожье. Деньги, как местного бюджета, так и субвенции из Кабмина идут куда угодно, но не на необходимые нужды. Темпы восстановления поврежденных многоэтажек идут черепашьими темпами, а много где даже вообще не начаты. Со скрипом была выделена небольшая, по меркам города, сумма на нужды ВСУ. Но зато нет проблем с тем, чтобы потратить 3,2 млн грн на «обследование» одного из мостов, соединяющих город с островом Хортица (не на работы по улучшению состояния моста, а именно на его обследование на бумаге). Или с закупкой в неработающие школы водонагревателей на 14 млн. грн. при регулярных обстрелах энергетической инфраструктуры. Или выделении 24 млн. грн. на покос травы и подстригание деревьев. Притом на протяжении 2022-2023 годов городской Департамент инфраструктуры и благоустройства совместно срайонными администрациями стригли деревья, когда те уже распустили листву и летел пух с тополей, а траву косили уже под заморозки, что в принципе запрещено. Но все банально просто: откаты за городские подряды начинаются от 30%, которые «смотрящие» перекладывают в свой карман. Отсюда и непригодные бомбоубежища и все остальное.

Большинством этих коррупционных действий руководят менеджеры средней руки компании «Метинвест». После ухода с поста мэра Владимира Буряка их влияние сильно возросло. Это заместитель мэра Виталий Кисель и управляющий делами горисполкома Александр Голтвенко.

Александр Голтвенко, бывший топ менеджер Метинвеста , работал на ММК им. Ильича. В 2015 году стал первым заместителем городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, а уже в 2018 году в результате коррупционного скандала был уволен. Именно он, а не Регина Харченко и ее новые замы, руководит внутри мэрии политическими и экономическими вопросами жизни города. На всех совещаниях и закулисных моментах он играет первую скрипку в стенах мэрии. Виталий Кисель имеет также мариупольские корни, владел там бизнесом и оказывал непосредственное влияние на мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

Кисель руководил первой избирательной компанией Бойченко. Перед трудоустройством в запорожскую мэрию являлся сотрудником Метинвеста. После ухода Буряка он скооперировался с группой Виктором Щербиной, а как только сместили Куртева договорился о сохранении влияния с губернатором Иваном Федоровым. От Федорова в городской мэрии официально представлена Слепян, а неофициально смотрящим по городу закреплен бывший и.о. губернатора Геннадий Тимченко, в очередной раз удачно предавший своих старых кураторов в областной администрации. Для него это не ново, он в свое время также предал губернатора Брыля, потом Старуха, а до них и на своей старой работе в Облавтодоре аналогично поступал со своими покровителями. То есть все политические решения по городу принимает Кисель с Федоровым, а в жизнь уже воплощают Тимченко с Голтвенко.

Восстановив свои позиции в городской власти, получив кресла и служебные автомобили, метинвестовские товарищи приступили к освоению городского бюджета и назначением на ключевые позиции своих менее значимых соратников, в большом количестве переехавших с захваченного Мариуполя, сотрудников Метинвеста. Местные жители, внимательно проехав по городу мимо коммунальных предприятий и департаментов города замечают бросающееся в глаза до неприличия большое количество припаркованных возле этих структур автомобилей с донецкими номерами.

Для накачивания своими людьми в городе даже был создан новый департамент экономического развития, получивший в своё подчинение все городские коммунальные предприятия. Соревнуюсь в 2022/2023 году с ситуативными «партнерами» кто сколько займет руководящих кресел. При Куртеве Киселя, как заместителя и.о. мэра многие сотрудники горсовета вообще не знали в лицо, он практически не бывал на своем рабочем месте. Приемы и переговоры просителей-посетителей он проводит в офисе по улице Тургенева, 29.

Заходящих в офис Метинвеста на приём к Киселю заметили в рабочее время как заместителей и.о. городского головы, так и руководителей ряда коммунальных предприятий, городских и областных депутатов, председателей районных администраций, бизнесменов:

А вот служебная машина Киселя, припаркованная в Запорожском офисе Метинвеста:

А вот смотрящий уже на личном автомобиле находится в офисе Метинвеста, решает вопросы распределения бюджетных денег в свои карманы:

Новоявленные смотрящие после определенных действий правоохранительных органов, оказались людьми опытными и взятки напрямую с поставщиков и подрядчиков не берут. Для этого у них есть специально обученные люди. На каждом коммунальном предприятии и в каждом Запорожском департаменте есть свои ответственные за этот процесс товарищи. Но о низах чуть позже, сейчас расскажем о главном из них. Это большой любитель футбола (но как же без этого, это ведь корпоративная этика) и большой знаток юриспруденции (на случай если на взятке возьмут правоохранительные органы, знает как себя вести и не растеряется, а вышестоящие смотрящие в этом случае не причём) Евгений Ковалев. В городе Запорожье он числится заместителем директора КП «МФК Металлург», ответственным за содействие решения вопросов, связанных с органами местного управления и юридического сопровождения футбольного клуба. Во как придумали должность! А по факту — обычный смотрящий.

Евгений Ковалев

Первый раз публично на Запорожском горизонте он засветился 15.06.22 г. на сессии горсовета, по вопросу «Затвердження Програми заходів з організації громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у місті Запоріжжя на 2022».

По стенограмме проведения сессии, Ковалев с депутатской трибуны непонятно в каком статусе убеждал городских депутатов в необходимости выделения бюджетных средств в размере 30 млн гривен для добровольческих территориальных формирований города Запорожья. В частности, для нужд ДФТГ «Хортицкий полк». На момент проведения сессии в этом добровольческом формировании Ружина, официально в штате числились Кисель В. и Ковалев Е. Налицо явный конфликт интересов, наверное правоохранительные органы очень заинтересуются этим деликатным моментом из жизни городских запорожских чиновников и не забудут об общих финансовых схемах Киселя с Ружиным.

Ковалёв на время нахождения в городе Запорожье арендует дом в очень дорогом элитном комплексе «Ренессанс» на Правом берегу города. По всей видимости арендовать такой дорогой дом позволяет зарплата маленького чиновника:

То есть в городе Запорожье появился (причём с благословения руководителей Метинвеста) новый Женя, только не Анисимов, а Ковалев. Но принцип тот же. Сбор дани с города. Он как в лихие 90-е передвигается по городу на чёрном БМВ или черном Мерседесе, весь в наколках и все решает. То есть тот же бандитский Донецк, который они перенесли в 2022 году в Запорожье. Сфера его «ответственности» необъятна, это все городские коммунальные предприятия Запорожья , городское управление капитального строительства, департамент инфраструктуры , департамент экономического развития и многое другое более мелкое городское хозяйство. Именно он проводит так называемые закрытые совещания в стенах городских предприятий для руководителей департаментов, УКСа, коммунальных предприятий с определением подрядчиков и поставщиков, которые должны работать с городскими структурами. Его задача собрать мзду с предпринимателей и принести хозяевам. Только настоящие хозяева Метинвеста — это Ахметов и Новинский, которые врядли в курсе о масштабах беспредела, который творят их подчиненные в городе Запорожье. В то время когда Верховная Рада Украины собирается голосовать за законопроект N11195 от 22.04.24 г., «обнуляющий частную собственность в Украине», внесенный главой фракции «Слуга народа» Арахамией, то под прицелом могут оказаться все крупнейшие активы Метинвеста и СКМ (украинские ГОКи, меткомбинаты, генерирующие предприятия энергетики и многие другие активы — основы бизнеса Ахметова и Новинского). Истинные владельцы компании Метинвест понимают, что с этими активами совсем скоро возможно придется расстаться, наверное поэтому их подчиненные в лице Киселя и еже с ним имеют от вышестоящего руководства команду заняться так называемой «приватизацией» Запорожской местной власти, городских депутатов и всех горожан?».