Главное: Стало известно, когда Елизавета II покинет британский престол. Произойдет это следующей весной.

Детали: Уже следующей весной после своего 95-летия (21 апреля) британская королева Елизавета II покинет престол. Об этом пишет издание The Canadian, ссылаясь на ее биографов.

Один из них, Роберт Джобсон, сообщил: «Я все еще твердо верю, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку».

Другой хроникер, Джек Ройстон, отмечает: «Елизавета II не очень хочет передавать трон сыну принцу Чарльзу, но будет вынуждена это сделать. Ведь как она сможет посмотреть в глаза своему сыну и сказать, что он все-таки никогда не будет королем?».

Справка: Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI и считается одним из самых кровавых монархов современности, получив прозвище «кровавая».

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