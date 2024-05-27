Алар Карис

Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Владимира Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны в Украине.
Источник: Yle
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