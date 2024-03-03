Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике

Известный журнал «Vogue Ukraine» раскритиковали из-за новой обложки под названием «Украина сегодня», на которой в роли военной выступила модель Карина Мазяр, а на фоне - кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Комментаторы под публикацией разделились на два лагеря. Один похвалили идею «Vogue», другие — жестко раскритиковали.

Вот лишь некоторые комментарии:

«Я все понимаю и все могу осознать. Но.... превращать образ женщины военной в счастливую улыбающуюся лакшери вумен... Тогда, когда мы боремся с кучей стереотипов о женщинах. Здесь вопрос не о том, что надо грязь, кровь и грустный взгляд. Но сделать пафосное лакшери фото женщины с сильным взглядом можно же было»

«Я не поняла этой обложки. Почему улыбки, нам сильно весело? Почему гражданская играет военную? Разве мало у нас красивых девушек настоящих военных?»

«Серьезно? Может, не будем делать гламур из войны?»

«Это очень. Очень. Очень плохо. Плохо брать модель, переодевать ее в военную форму и помещать в стены военного лицея. На фоне кадетов. Я была шокирована, когда прочитала, что она не учится здесь. Что вы хотите сказать? Где подлинность во всем этом? Почему ребята-кадеты на заднем плане, а не впереди? Кто из них действительно сегодня впереди? Кто действительно пойдет на передовую? Модель с радостной улыбкой? Вы смешали все - правду и притворство. Вы размываете настоящую реальность, которая у нас сегодня. Я не верю, что нельзя было найти действующую девушку-военную для этого фотосета. Уверена, выражение лица и настроение было бы другое. Я против такого искажения нашей действительности и транслирования на весь мир. Если боитесь показать реальность войны - не трогайте эту тему вообще. И не смейте больше никого одевать в форму военных, кадетов и т.д. для китча»

«С этой обложкой неправильно все, от гражданской модели до радостного вайба подростковых журналов 90х в стране и времени, где эти дети могут попасть в мясорубку войны уже завтра. Криэйторам нужно было остановиться и подумать, что они делают».