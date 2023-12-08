Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову

Главное: Россияне ночью обстреляли ракетами Харьков. В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей.

Детали: В результате ночной атаки РФ по Харькову в городе повреждены жилые здания и автомобили. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что около 3 часов ночи российские войска нанесли массированный ракетный удар по городу. В результате обстрелов один человек ранен, повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей.

Также возник пожар в одном из гаражей. Возгораниеликвидировано.

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