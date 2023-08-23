В Полтаве приземлился… российский вертолет

Главное: Российский вертолет залетел в Полтаву. Случившееся прокомментировала разведка.

Детали: В социальных сетях появилась информация, что в Полтаву залетел российский вертолет Ми-8. Ситуацию в эфире национального телемарафона прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Он сказал: «Официальная информация будет. Предварительно да, такая информация есть. Надо немного подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все в порядке. Новости будут».

По неофициальной информации, вертолет сел на украинской авиабазе. Якобы пилоты потеряли ориентир, а когда поняли, куда залетели, было уже поздно.

По слухам экипаж сдался в плен.

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