Главное: На одесский пляж вынесло вещи с затонувшего крейсера «Москва». Местные жители обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

Детали: Море вынесло на побережье Одессы вещи с затонувшего российского крейсера Москва. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила Думская.

В частности, на пляже в Одессе, обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

«Судя по всему, коварный план флота рф состоял в том, чтобы замусорить нам пляжи и море», — отмечает одесское издание.

В частности, на пляже в Одессе, обнаружили пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского корабля.

«Судя по всему, коварный план флота рф состоял в том, чтобы замусорить нам пляжи и море», — отмечает одесское издание.

В тему: В середине апреля на дно был отправлен флагман ЧФ РФ крейсер «Москва».