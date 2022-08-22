ФСБ заявила, что к убийству Дугиной причастна гражданка Украины (обновлено)

Главное: ФСБ России утверждает, что к убийству Дарьи Дугиной якобы причастна гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь.

Детали: ФСБ России сообщает подробности расследования убийства Дарьи Дугиной (дочери приближенного к Путину философа), которое якобы было организовано украинскими спецслужбами. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Утверждается, что исполнитель — якобы гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией, 2010 года рождения. В день убийства Вовк и Шабан якобы находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. Утверждают, что после совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью якобы арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой якобы использовали автомашину Mini Cooper. При въезде в Россию якобы использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

Российские СМИ публикуют фото, как утверждается, Натальи Шабан (Вовк). Также публикуют, как заявляется, ее удостоверение военнослужащей Нацгвардии Украины (утверждают, что она якобы служила в полку «Азов»).

Чуть позже ФСБ обнародовало видео, как утверждается, с украинкой Натальей Вовк.

В Офисе президента Украины прокомментировали обвинения российских спецслужб в адрес украинки Натальи Вовк якобы причастной к убийству Дугиной. «Виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной „назначена“ украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку „Правого сектора“ или „эстонскую визу“», — заявил советник главы ОП Подоляк.

В свою очередь пресс-служба полка «Азов» заявила, что Наталья Вовк не имеет отношения к «Азову». Там заявляют, что подрыв машины — это подготовка общественного мнения в РФ к «трибуналу» над азовцами.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: Напомним, в Подмосковье взорвали машину Дарьи Дугиной — дочери приближенного к Путину известного российского «имперского философа» Александра Дугина. Дарья Дугина погибла.