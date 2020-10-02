Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Фото-Новости > На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах

На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах

Александр Панько
02.10.20 11:36
380
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах

Главное: В Сети появились фотографии оригинального «Бэтмобиля» из фильма 1989 года на улицах Монако. При этом на нем замечены украинские государственные номера. По данным СМИ, в Украине уникальное авто реставрировали по заказу нового хозяина.

Детали: На улицах Монако заметили автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года. На размещенных фотографиях на «Бэтмобиле» можно увидеть государственные автомобильные номера Украины.

Как сообщает «ТопЖыр», в свое время уникальная машина попала в Украину из Литвы с целью реставрации в киевском автосервисе Nanoprotec. После этого ее должны были отправить владельцу в Монако, однако в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинулись.

По данным издания, данный «Бэтмобиль» — один из трех оригинальных автомобилей, сконструированных специально для съемок фильма. Он построен на базе машины Chevrolet Caprice и оснащен двенадцатицилиндровым двигателем V12 от BMW.

"Бэтмобиль" с украинскими номерами на улицах Монако

"Бэтмобиль" с украинскими номерами на улицах Монако

"Бэтмобиль" с украинскими номерами на улицах Монако

В тему: В ноябре 2014 года фанат Бэтмена Зак Михайлович из Австралии собрал собственную версию «Бэтмобиля» из фильма 1989 года.

Напомним: В конце 2010 года в Украине заметили сразу два уникальных суперкара ручной работы голландской компании Spyker.

В начале 2013 года на одном из украинских сайтов появилось объявление о продаже уникального спорткара Maserati Granturismo золотистого цвета. Тогда за автомобиль, находящийся в Одессе просили $115 тыс.

Тэги: Украина, Монако, реставрация, Бэтмен, авто

Комментарии

Статьи

02.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 1. Азербайджан

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ
01.10.20 13:25

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит
02.10.20 12:42
79
Последние новости
02.10.20 12:42

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит
02.10.20 12:17

Преподаватель КДА объяснил, наказывает ли Бог человека за грехи его предков
02.10.20 12:07

Курс гривны упал еще больше
02.10.20 12:02

УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
02.10.20 11:56

Ливанский суд арестовал двух россиян, причастных к взрыву в порту Бейрута
02.10.20 11:36

На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
02.10.20 11:20

В сети опубликовали второй том трудов известного закарпатского ученого и богослова
Фото и Видео
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.