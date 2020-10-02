На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах

Главное: В Сети появились фотографии оригинального «Бэтмобиля» из фильма 1989 года на улицах Монако. При этом на нем замечены украинские государственные номера. По данным СМИ, в Украине уникальное авто реставрировали по заказу нового хозяина.

Детали: На улицах Монако заметили автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года. На размещенных фотографиях на «Бэтмобиле» можно увидеть государственные автомобильные номера Украины.

Как сообщает «ТопЖыр», в свое время уникальная машина попала в Украину из Литвы с целью реставрации в киевском автосервисе Nanoprotec. После этого ее должны были отправить владельцу в Монако, однако в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинулись.

По данным издания, данный «Бэтмобиль» — один из трех оригинальных автомобилей, сконструированных специально для съемок фильма. Он построен на базе машины Chevrolet Caprice и оснащен двенадцатицилиндровым двигателем V12 от BMW.

В тему: В ноябре 2014 года фанат Бэтмена Зак Михайлович из Австралии собрал собственную версию «Бэтмобиля» из фильма 1989 года.

Напомним: В конце 2010 года в Украине заметили сразу два уникальных суперкара ручной работы голландской компании Spyker.

В начале 2013 года на одном из украинских сайтов появилось объявление о продаже уникального спорткара Maserati Granturismo золотистого цвета. Тогда за автомобиль, находящийся в Одессе просили $115 тыс.