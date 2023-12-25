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Блоги > Запахло очень большими деньгами

Запахло очень большими деньгами

Автор: Александр Гончаров
24.12.23 18:17
172
Запахло очень большими деньгами

Администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками на тему конфискации российских ЗВР (золотовалютные резервы) на сумму 300 млрд долларов. Сколько ж денег лежит в блокировке!

Это мощнейший потенциальный будущий драйвер, если удастся их оттуда вытащить на украинский рынок.

Надеюсь, получится!

А если помечтать, то можно представить, что идеально, чтобы все эти 300 млрд долл США были бы на банковских счетах в Украине, инвестированы в восстановление нашей экономики, шли бы на покупку украинских товаров, а украинцы отдавали предпочтение внутреннему производителю.

ВВП Украины тогда бы рос темпами 20-25% в год!

Первоисточник

Тэги: деньги, конфискация, золотовалютные резервы

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