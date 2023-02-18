17-летних парней перестали выпускать из Украины

О выезде из Украины 17-летних мальчиков. Этим сейчас пограничники доводят до истерики их матерей.

Участились случаи, когда пограничники отказывают в пересечении границы 17-летним ребятам менее, чем за 3 месяца до совершеннолетия. Это якобы связано с новыми правилами военного учета.

Что на самом деле закреплено в законодательстве:

— Никаких изменений в отношении призывников относительно их выезды за границу до наступления 18 лет нет.

— Поскольку несовершеннолетние, которым еще не исполнилось 18 лет, мобилизационной, воинской обязанности не несут, то ограничений в выезде за границу для данной категории граждан нет.

— Действительно, есть обязанность призывников по уведомлению ТЦК и СП, где призывник стоит на учете, о выезде за границу на срок более 3-х месяцев и снятие с военного учета (и постановкой на консульский учет в стране прибытия), но государственная пограничная служба не является уполномоченным органом, который имеет право осуществлять контроль военного учета призывников.

Если натолкнетесь на такого взбдура на КПП, которому никакие аргументы не заходят — попробуйте пересечь границу на другом КПП.

А на всякий случай, планируйте выезд с 17-летним сыном заранее, чтобы потом в судах месяцами не доказывать свою правоту.

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