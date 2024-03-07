Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

Александр Панько
07.03.24 12:27
113
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

Пожар вспыхнул в высшем танковом командном училище на Оренбургском тракте в российской Казани в четверг, 7 марта. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко и выложил на своем Telegram-канале соответствующую запись, появившуюся в российских соцсетях.

Telegram-канал Baza сообщил, что на территории танкового училища горят казармы и огонь уже распространяется на крышу.

Пожару присвоен второй ранг, на месте работают спасатели.

При этом, как пишет Telegram-канал SHOT, возгорание в высшем танковом командном училище в Казани якобы, уже локализовано на площади в 120 кв. м.

«Проведена эвакуация, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить казармы на Оренбургском тракте», — уточняется в сообщении.

Судя по кадрам очевидцев, огонь перешел со второго этажа здания на крышу.

Напомним, в Казани пылал склад рядом с пороховым заводом.

Тэги: пожар, Казань, казарма

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии
03.03.24 18:06

Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.03.24 13:46

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

07.03.24 13:34

Американцы рассказали о неожиданном влиянии бедности на женщин

07.03.24 13:26

Ученые поведали о небывалой пользе кимчи

07.03.24 13:21

Байден в своей речи сделает заявление о поддержке Украины

07.03.24 12:32

В Украине вновь растет потребление электричества – названа причина

07.03.24 12:12

Вражеская ДРГ снова пыталась прорвать границу на Сумщине

07.03.24 11:52

Россия может воевать с Украиной еще не менее двух лет, — разведка

07.03.24 11:41

Синоптики рассказали, ждать ли неожиданностей от погоды в Украине в ближайшие дни

07.03.24 11:34

Прошлый февраль стал аномально теплым во всем мире

07.03.24 13:46

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

07.03.24 09:58

В Одессе оккупанты пытались нанести ракетный удар по кортежу Зеленского и премьера Греции

07.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 421 430 солдат

06.03.24 14:58

Оккупанты дистанционно минируют север Сумской области

06.03.24 12:27

В Венгрии назвали условие для встречи Зеленского с Орбаном

06.03.24 11:09

Трамп тайно встретился с Маском

06.03.24 10:40

В Киеве пылал экопарк Осокорки

06.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

05.03.24 16:57

В ГУР озвучили потери россиян на корабле «Сергей Котов»

05.03.24 16:16

В приложении «Дія» случился масштабный сбой

01.03.24 10:50

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

01.03.24 10:43

Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

01.03.24 10:19

Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

29.02.24 15:03

Американский кардиолог рассказал, какие тренировки могут навредить сердцу

29.02.24 23:50

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта

01.03.24 10:58

Стало известно, какие новые автомобили предпочитали покупать украинцы в феврале

05.03.24 01:29

Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

01.03.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат

02.03.24 11:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 415 640 солдат

Фото и Видео
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Фьюри обозвал Усика кроликом
Фьюри обозвал Усика кроликом
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.