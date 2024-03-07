В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

Пожар вспыхнул в высшем танковом командном училище на Оренбургском тракте в российской Казани в четверг, 7 марта. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко и выложил на своем Telegram-канале соответствующую запись, появившуюся в российских соцсетях.

Telegram-канал Baza сообщил, что на территории танкового училища горят казармы и огонь уже распространяется на крышу.

Пожару присвоен второй ранг, на месте работают спасатели.

При этом, как пишет Telegram-канал SHOT, возгорание в высшем танковом командном училище в Казани якобы, уже локализовано на площади в 120 кв. м.

«Проведена эвакуация, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить казармы на Оренбургском тракте», — уточняется в сообщении.

Судя по кадрам очевидцев, огонь перешел со второго этажа здания на крышу.

Напомним, в Казани пылал склад рядом с пороховым заводом.