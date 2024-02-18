Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»

Появился трейлер фильма «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим от режиссера «Олдбоя» Пака Чхан Ука.
Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
Алексей Навальный умер в российской колонии, — СМИ
Зеленский прибыл в Берлин
В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 400 300 солдат
Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности уже завтра
Грипп и ОРВИ стремительно расползаются по Украине. За неделю — более 230 тысяч заболевших
На Полтавщине обезврежена банда, планировавшая убийство депутата
Силы ПВО уничтожили половину ракет, выпущенных оккупантами по Украине этой ночью
Умеров рассказал о результатах «Рамштайна-19»