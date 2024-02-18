Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»

18.02.24 10:13

Планета Фаэтон существует? На это намекают образцы с астероида Бенну

18.02.24 09:16

Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс

18.02.24 09:09

Люди Икс ’97 (2024): трейлер и дата выхода нового мультсериала

17.02.24 22:50

Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания

17.02.24 20:26

Klavdia Petrivna: в Сети не могут понять, как на самом деле фамилия известной украинской певицы

16.02.24 21:39

Мэтт Грейнинг: автору «Симпсонов», которые предсказывают будущее - стукнуло 70

16.02.24 16:49

Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

16.02.24 16:37

В ГУР объяснили, почему РФ нанимает на войну в Украине иностранцев

16.02.24 16:16

Зеленский обвинил Путина в смерти Навального