Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Александр Панько
14.02.24 13:36
164
Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»

В Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов — «Цезарь Куников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Отметим, что под утро российское Минобороны отчиталось якобы об «отбитой» атаке беспилотников. По данным вражеского ведомства, всего якобы были перехвачены и уничтожены девять «украинских» беспилотников.

Из них два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем.

Позже сетями распространилась информация, что российский большой десантный корабль подвергся атаке в Черном море. Так, взрывы в Крыму начались после шести часов вблизи Алупки. Местные утверждают, что на корабле раздалась тревога, после чего начались взрывы. Было слышно детонацию, а с места повалил густой дым. В сети распространились соответствующие кадры с дымом в море.

Местные Телеграм-каналы написали, что после атаки на Крым российский ВДК пошел ко дну.

Напомним, в Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды».

Тэги: взрыв, корабль, война в Украине, Цезар Куников

Комментарии

Статьи

08.02.24 20:08

Залужный уволен, Сырский - новый Главком ВСУ: первые реакции

Автор: Александр Панько

Дайджест

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев
08.02.24 22:30

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.02.24 14:30

Россия ждет «серьезные предложения» по Украине, — Лавров

14.02.24 14:22

Bitcoin продолжает стремительно подрастать в цене

14.02.24 14:10

Стало известно, какой будет украинская посевная в 2024-м году

14.02.24 14:09

Bambie Thug: на Евровидение 2024 едет язычница, которая занималась «кровавым колдовством»

14.02.24 13:43

Столтенберг сделал ряд громких заявлений. Вспомнил и Украину

14.02.24 13:13

Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной. Названа дата

14.02.24 13:09

Погода в Украине круто изменится в ближайшие дни

14.02.24 12:43

Стало известно, риск каких заболеваний снижает кофе

14.02.24 12:43

В Чернигове взорвался автомобиль с людьми внутри

14.02.24 13:13

Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной. Названа дата

14.02.24 11:26

В Раде предлагают доплачивать военным за уничтоженную или захваченную вражескую технику

14.02.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 398 140 солдат

13.02.24 15:39

Сенат США одобрил пакет помощи Украине. Но радоваться рано

13.02.24 13:48

В ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации

13.02.24 12:51

Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном. Названа причина

13.02.24 11:24

Зеленский собрался в турне по столицам Западной Европы, — Bloomberg

13.02.24 09:46

Евросоюз приблизился к «освоению» замороженных активов РФ

13.02.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 397 080 солдат

12.02.24 15:48

Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП

09.02.24 11:53

В Украине готовят ограничения на денежные переводы

08.02.24 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 392 380 солдат

09.02.24 07:42

Стало известно, какие подержанные автомобили предпочитали украинцы в январе

08.02.24 15:37

Украина наращивает добычу газа: запустили еще две скважины

09.02.24 16:36

Ученые поведали о небывалой пользе никотиновой кислоты

08.02.24 13:37

В Испании дети убили свою приемную мать

07.02.24 15:10

Президент Польши сделал неожиданное заявление по поводу Трампа и войны в Украине

09.02.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 393 290 солдат

07.02.24 16:06

Американцы назвали диету для остроты ума в пожилом возрасте

07.02.24 16:16

Польские фермеры снова готовятся заблокировать один из КПП на границе с Украиной

Фото и Видео
Bambie Thug: на Евровидение 2024 едет язычница, которая занималась «кровавым колдовством»
Bambie Thug: на Евровидение 2024 едет язычница, которая занималась «кровавым колдовством»
Bambie Thug: на Евровидение 2024 едет язычница, которая занималась «кровавым колдовством»
Bambie Thug: на Евровидение 2024 едет язычница, которая занималась «кровавым колдовством»
Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Украина уничтожила российский большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Появляются порно-пранки в очках дополненной реальности Apple Vision Pro
Появляются порно-пранки в очках дополненной реальности Apple Vision Pro
Сырский рассказал о новом этапе войны против РФ
Сырский рассказал о новом этапе войны против РФ
Появилось видео, как француз взобрался на гигантский небоскреб в Австралии
Появилось видео, как француз взобрался на гигантский небоскреб в Австралии
Войну в Украине надо заканчивать, - считают американские аналитики
Войну в Украине надо заканчивать, - считают американские аналитики
В нью-йоркском метро произошла кровавая бойня
В нью-йоркском метро произошла кровавая бойня
Главу МИД Украины Кулебу покусала собака
Главу МИД Украины Кулебу покусала собака
Появилось видео, как в Индонезии футболист погиб во время матча от удара молнии
Появилось видео, как в Индонезии футболист погиб во время матча от удара молнии
Моана 2 (2024): трейлер и дата выхода нового мультика
Моана 2 (2024): трейлер и дата выхода нового мультика
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.