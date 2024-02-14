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Видео-Новости > Появилось видео, как француз взобрался на гигантский небоскреб в Австралии

Появилось видео, как француз взобрался на гигантский небоскреб в Австралии

Александр Панько
14.02.24 10:28
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Появилось видео, как француз взобрался на гигантский небоскреб в Австралии

Необычный инцидент произошел в Австралии на минувшей неделе, 6 февраля. В Мельбурне 30-летний француз Энтони Андольфо взорбрался на небоскреб Avani, высота которого составляет 163 метра.

Сделал это мужчина без страховки, из-за чего у него возникли проблемы с законом.

Магистральный суд Мельбурна лишил его свободы на семь дней, а также оштрафовал на три тысячи долларов.

Известно, что около 7-50 утра любитель острых ощущений начал подъем без веревок, ремней или другого страховочного снаряжения, после чего поднялся на крышу 55-этажного здания, где его уже ждали полиция, пожарные и медики.

Отметим, что Энтони Андольфо уже отсидел свой срок в тюрьме Порт-Филлип.

Происходящее на видео снимал его товарищ 25-летний Уго Фролингер.

Весь подъем занял у француза 26 минут.

Адвокат мужчины Майкл Хараламбус сказал, что его клиент не ищет славы или больше подписчиков в социальных сетях.

Информируется, что Энтони Андольфо, имеющий опыт подъема на дома в других странах, снял свое восхождение на видео, чтобы проанализировать свою технику и поделиться ею с другими альпинистами.

В свою очередь, мировой судья Джонатан Клештадт заявил, что подсудимый получил удовольствие от адреналина.

Ранее Джаред Лето забрался на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг.

Тэги: суд, мир, небоскреб, Австралия

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