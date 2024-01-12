На Киевщине пьяный водитель наехал на полицейского

В Киевской области мужчина в нетрезвом состоянии наехал на правоохранителя. Об этом 11 января сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что во время службы патрульная полиция обнаружила на легковушке правонарушителя, проигнорировавшего знак обязательной остановки перед железной дорогой. Несмотря на требование остановиться, водитель продолжал движение. Автомобиль правонарушителя занесло на 360 градусов с частичной остановкой.

«Полицейские подбежали к водителю, которого пытались задержать, подавая команды выйти из автомобиля. Один из правоохранителей, блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на упавшего на капот работника полиции и таким образом продолжил движение, игнорируя команды полицейских остановить транспортное средство», — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали на автодороге Киев — Одесса, где он успел проехать около трех километров. После этого водителя поместили в изолятор временного содержания. В его организме обнаружили 1,04 промилле алкоголя.

Правонарушителю сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Напомним, пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом.