Россия набирает в армию женщин из тюрем

Главное: Журналист Юрий Бутусов выложил видео воинов ВСУ, воюющих на Запорожском направлении, свидетельствующее, что среди штурмовиков у оккупантов была женщина.

Детали: Украинский журналист Юрий Бутусов выложил на своем Telegram-канале в четверг, 4 января, видео воинов ВСУ, защищающих Украину на Запорожском направлении.

«После отражения очередного штурма оккупантов из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады было обнаружено, что одним из штурмовиков была женщина, которая вместе с группой зэков, завербованных из российских исправительных колоний, шла в наступление», — говорится в сообщении.

Предположение, что это женщина-медик, не подтвердились — никаких опознавательных знаков или тактического медицинского рюкзака при ней обнаружено не было.

«Предполагаем, что из-за больших потерь и нехватки личного состава, российские власти уже начали вербовать женщин из исправительных колоний», — добавил Бутусов.

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