Город в Курской области остался без света и воды. Во всем, как обычно, винят Украину

Главное: Губернатор Курской области Старовойт сообщил о повреждении подстанции в Железногорском районе из-за «воздушной атаки». После этого пропали свет и вода.

Детали: В Железногорске Курской области РФ заявили о «воздушной атаке со стороны ВСУ», после которой исчез свет и приостановлена подача воды. Об этом сообщают российские паблики и СМИ.

Губернатор Курской области Старовойт сообщал о повреждении подстанции в Железногорском районе из-за «воздушной атаки». В нескольких населенных пунктах выключилось электричество, его пытаются восстановить по резервной схеме. Также 17 многоквартирных домов 14-го Железногорского микрорайона остались без отопления — там из-за скачка напряжения и гидроудара произошел прорыв теплотрассы«, — пишет ТГ-канал Осторожно, новости.

Жители Железногорска сообщают, что весь город остался без электричества, воды и отопления, некоторые предприятия прекратили работу, по части города перестали работать заправки, магазины и банкоматы.

«Люди в панике. В магазинах раскуплена вода. И магазины почти не работают. На заправке огромная очередь», — говорят горожане.

Сообщается, что расплатиться в Железногорске сейчас можно только наличными деньгами, местные жители говорят, что есть проблемы с мобильной связью, около 10:00 прекратил работу машиностроительный завод Вагонмаш.

«Губернатор Курской области Старовойт писал, что сейчас в городе нет электричества и отопления, поскольку власти были вынуждены отсоединить подстанцию „для безопасной организации работ по восстановлению повреждений“. По его словам, в течение двух часов последствия аварии будут устранены», — говорится в сообщении.

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