Падение метеорита в США попало на видео

Главное: В американском Техасе замечен метеорит. Он попал на видео.

Детали: В американском штате Техас зафиксирован метеорит. Произошедшее сняли многие очевидцы.

Эксперты при этом уточнили следующее: «Это метеор, если он не упал на землю, а если упал, то это метеорит. Пока мы не знаем, упал он на землю или нет».

В социальных сетях пишут, что огненный шар также видели из Оклахомы и Луизианы.

Известно, что он вошел в атмосферу над Цистерном, а завершил свой пролет всего неподалеку от Остина.

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