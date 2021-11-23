Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети

Главное: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запутался в бумагах. И рассказал о «Мире свинки Пеппе».

Детали: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в эпицентре скандала, отличившись странным поведением на публике. Уже появилось видео произошедшего.

Так, чиновник проводил встречу с предпринимателями и запутался в собственных бумагах.

Не придумав ничего лучшего, он принялся рассказывать собравшимся о том, как сходил погулять в парк развлечений «Мир свинки Пеппы».

Он сообщил: «Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура».

В социальных сетях уже обсуждают произошедшее, называя поведение Бориса Джонсона странным и неадекватным.

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