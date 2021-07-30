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Видео-Новости > Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом

Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом

Александр Панько
30.07.21 11:58
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Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом

Главное: 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Первомайске Николаевской области и скрылся с места ДТП. Остановить его удалось только под Белой Церковью.

Детали: 29 июля в Первомайске Николаевской области водитель внедорожника сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает Первомайский районный отдел полиции ГУНП Николаевской области, после этого он не остановившись продолжил движение.

Получив ориентировку, правоохранители начали поиск виновника. По имеющейся информации, он поехал по трассе М-05 Киев — Одесса в направлении столицы на автомобиле Mitsubishi Outlander.

Вскоре указанное авто обнаружили патрульные Белой Церкви. Его удалось остановить путем создания искусственного затора.

«За считанные минуты водитель уже лежал в наручниках», — рассказал о задержании первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал момент задержания.

Против 27-летнего водителя открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Отметим, что о состоянии пострадавшего не сообщается.

В тему: 31 июля 2019 года в Херсоне водитель автомобиля Volkswagen сбил двух подростков на пешеходном переходе.

Тэги: ДТП, Mitsubishi, Николаевская область, Белая Церковь, Первомайск, новости Украины

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