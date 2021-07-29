В России начался снегопад, но никто не удивился

Главное: В Магаданской области пошел снег. Синоптики говорят, что это нормально.

Детали: В Магаданской области России повалил снег. Осадки фиксировались на трассе Колыма, которая проходит через перевал Дедушкина лысина.

Это привело к небольшому затору в движении транспорта.

При этом местные синоптики говорят, что такая погода для здешних мест в это время года – нормальное явление.

Отмечается: «Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля- в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки».

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