На Ровенщине появились странные лужи розового цвета

Главное: В Ровенской области в селе Колоденка появились странные лужи розового цвета. Спасатели и экологи берут пробы грунта и вещества.

Детали: Лужи с водой розового цвета под Ровно накануне заметил житель села Колоденка Алексей Машта. На место выехали специалисты Главного управления ГСЧС Украины, пишет Суспильне.

«Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно», — предположил местный житель.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС, по словам председателя ОТГ, было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Сейчас спасатели и экологи проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

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