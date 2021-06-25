В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке

Главное: В Киеве в одном из магазинов в Деснянском районе мышь бегала среди хлебобулочных изделий и грызла пиццу. Спугнул ее покупатель.

Детали: В Деснянском районе Киева в одном из магазинов посетители заметили мышь среди хлебобулочных изделий. Не обращая никакого внимания на людей, грызун лакомился пиццей.

На видео, размещенном в Telegram-канале Киев без цензуры, видно, что животное убежало только после того, как покупатель подошел близко к прилавку.

Отметим, домовые мыши являются переносчиками многих инфекций, опасных для человека: псевдотуберкулёза, везикулярного риккетсиоза, лептоспирозов, эризипелоида, туляремии, чумы.

Ряд инфекций передаётся через их мочу и кал, другие – через кровососущих членистоногих, легко переходящих от мышей к человеку.

Домовая мышь приносит вред зерновым культурам, однако основной ущерб наносит, поедая и загрязняя продукты питания.

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