Тищенко отличился хамской выходкой в Раде

Главное: В Верховной Раде Украины нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко в очередной раз отличился. Под одобрительные выкрики коллег он попытался закрыть ноутбук вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Детали: Сегодня, 3 июня, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского № 4651 о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. За минуту до голосования нардеп от партии «Слуга народа» Николай Тищенко отметился хамской выходкой.

Видео и фото инцидента зафиксировал фотокорреспондент «Апострофа».

Тищенко попытался закрыть ноутбук вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Часть депутатов поддержала Тищенко, радостно выкрикивая «Коля, Коля» и дала ему «пять».

В тему: 30 сентября 2019 года в центре Киева на митинге предпринимателей народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил скандал.