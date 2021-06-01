В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло

Главное: Белорусский политзаключенный Степан Латыпов пытался перерезать себе горло ручкой во время суда над ним 1 июня в Минске. Его вынесли из суда без сознания.

Детали: Сегодня, 1 июня, в Минске на судебном заседании политзаключенный Степан Латыпов попытался перерезать себе горло. Как пишет правозащитный центр «Весна», он встал на скамейку и вонзил себе ручку в горло. Издание уточняет, что у Латыпова с собой была папка с документами. Степан достал из нее какой-то предмет, скорее всего, это была шариковая ручка, уперся ногами в решетку и вонзил себе что-то в горло или начал его резать. Затем упал и стал резать себе руки.

«Наша ніва» добавляет, что клетку не могли сразу открыть, потому что у конвоиров не было ключей – они были у кого-то за дверью. Пока открывали клетку, политзаключенный потерял сознание.

Латыпова вынесли из суда без сознания, из здания выгнали всех посетителей процесса. Как пишет «Весна», политзаключенного собираются вводить в искусственную кому.

Прежде чем делать это, он сказал: «Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет «пресс-хата», уголовные дела против родных и соседей. «Пресс-хата» у меня была – 51 день. Так что ты готовься».

«Пресс-хата» – камеры, где заключенные, сотрудничающие с администрацией, создают невыносимые условия арестанту, который «провинился» перед администрацией.

Отметим, что Латыпова задержали в сентябре прошлого года, он житель так называемой "Площади перемен" — во дворе активно протестовали против насилия и власти в Беларуси.

"Площадь Перемен", как жители прозвали свой двор, прославилась на всю Беларусь прежде всего тем, что неизвестные в масках чуть ли не каждый день уничтожали этот мурал. А люди каждый раз его восстанавливали.

15 сентября 2020 года в момент одного из таких противостояний неизвестные в штатском и масках, которые в очередной раз собрались уничтожить изображения, задержали местного жителя Степана Латыпова. Он загородил собой мурал и требовал у неизвестных представиться и показать документы. Мужчину задержали и забрали в микроавтобус без номерных знаков. В квартире Степана взломали дверь и провели обыск, изъяли флеш-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, ключи от машины, банковские карты и наличные.

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