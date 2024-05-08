Американцы создали очень необычную ткань

Эксперты из Массачусетского технологического института в США изобрели необычную шелковую ткань. Стало известно, в чем ее особенность.

Говорится, что полученная технология дает возможность эффективно поглощать и рассеивать звук.

Ученые отмечают, что из их изобретения можно создавать легкие экраны для организации тихих пространств.

Поясняется, что специалисты использовали две техники для устранения нежелательного шума с помощью пьезоэлектрического волокна.

Сказано, что пьезоэлектрические материалы производят электрический сигнал при сжатии или изгибе.

Информируется, что когда внешний шум заставляет ткань вибрировать, пьезоэлектрическое волокно преобразует эти вибрации в электричество. В результате этого громкость шума снижается до 65 децибел, что соответствует акустическим характеристикам оживленного разговора.

Кроме этого, по их словам, можно сделать волокно неподвижным – в данном состоянии оно отражает звуки подобно зеркалу, снижая их громкость на 75%.

Уточняется, что первый вариант шумоподавления лучше работает в небольших пространствах, а второй больше подходит для больших помещений.

Резюмируется, что толщина такого чудо-материала составляет всего 130 микрометров, что сопоставимо с человеческим волосом.

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