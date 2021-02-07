Появилось видео схода ледника в Индии, который накрыл полторы сотни людей

Главное: В Индии сошел ледник. Появилось видео жуткой стихии.

Детали: В Индии произошло жуткое ЧП. Тут в штате Уттаракханд сошел ледник Нанда-Деви.

Стихия привела к повреждению местной плотины, после чего началось наводнение.

По оценкам спасателей, ледник похоронил около полутора сотен людей, среди которых оказались и рабочие с плотины.

Местные власти говорят, что из-за наводнения на реке Дхаули Ганга также был разрушен мост Джошиматх-Малари, который использовался военными для перехода в приграничные районы.

Сейчас идут поисковые работы.

В тему: ранее в Индии горел крупнейший в мире завод по производству вакцин.