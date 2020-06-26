Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный

Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный

Главное: Современному человеку необходимо вырабатывать иммунитет к информационному мусору и манипуляциям. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Самый страшный вирус сегодня – это информационный вирус.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на YouTube-канале «Витражи».

«Кризисы, потрясения, непрекращающиеся вооруженные конфликты, эпидемии – постоянные спутники человека. Статистика говорит о том, что за десятилетие после окончания Второй мировой войны едва ли наберется год без войн на планете. Причина всех бед одна – наши грехи, перерождающиеся в страсти и пороки», - сказал он.

По словам владыки Антония, страсти – «это не личная проблема человека и не личное дело каждого».

«Страсти убивают вполне реальных людей. Страсти лишают разума, делают слепым и уязвимым, чем успешно пользуются некоторые СМИ», - отметил митрополит.

При этом митрополит Антоний подчеркнул, что многие СМИ занимаются откровенной манипуляцией фактов.

«Средства массовой информации в погоне за рейтингами вгоняют зрителей, неспособных посмотреть этически на новость, в ступор и депрессию, тем самым разрушая иммунитет к информационному мусору, информационной инфекции, тем самым человек не может отличить ложь от правды, манипуляции от реальных фактов», - сказал он.

Управляющий делами УПЦ отмечает, что человек, не являясь Творцом, не может создавать живые организмы.

«Как свидетельствует наука, едва ли можно обнаружить что-то новое, ранее не существующее в мире вируса. В той или иной форме все вирусы существовали всегда с начала времени, а все искусственно созданные организмы – это мутации и разновидности уже существующих. Мы забыли, что человек не творец, ничего живого он создать не может. Он может только наблюдать за процессами», - сказал он.

Митрополит Антоний также напомнил слова известного философа Сократа, который говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».

«Парадокс этой фразы состоит в том, что чем больше человек узнает, тем больше понимает, что ничего не знает. Знать все, владеть абсолютным знанием могут лишь люди, имеющие низкий уровень квалификации. Они поспешно делают ошибочные выводы, принимают неправильные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Но, чем глубже человек проникает в какую-то тему, тем серьезней его отношение к ней, тем больше пробелов в своих знаниях он видит», - отметил владыка.

В современном мире очень важно уметь критически относится к информации в СМИ, говорит митрополит.

«Многие великие ученые, которые были изначально атеистами, идя по дороге научного поиска, открывая тайну за тайной, всегда упирались в стену непознаваемого. Человек не может до конца освоить океанские глубины и познать тайну зарождения жизни в клетке. Мы может только наблюдать за процессом, констатировать, но сама тайна остается тайной. Если человек не научится критически относится к информации, не будет заниматься в первую очередь собственной душой, бороться со страстями, не будет жить по заповедям, держаться Бога и его Церкви, то он окажется в эшелоне, несущемся под откос», - сказал митрополит Антоний.

«Если человеком не руководит Бог, им будут руководить средства массовой информации, и он послушно будет исполнять их требования и «заповеди», - заключил владыка Антоний.

В тему: Митрополит Антоний сравнил период карантина с подвигом уединения преподобного Онуфрия в пустыне.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Спрут имени Джорджа Сороса опутал все европейские структуры
26.06.20 12:06

Спрут имени Джорджа Сороса опутал все европейские структуры

Автор: Valeurs Actuelles

Выбор редакции
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Киев — все ближе к ужесточению карантина

Киев — все ближе к ужесточению карантина
26.06.20 13:48
363
Последние новости
26.06.20 15:15

Бари Алибасова упекли в психушку
26.06.20 14:58

Женщина, изнасилованная копами в Кагарлыке, рассказала, как все происходило
26.06.20 14:15

Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
26.06.20 14:05

Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
26.06.20 14:02

Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания
26.06.20 13:48

Киев — все ближе к ужесточению карантина
26.06.20 13:13

Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину
Фото и Видео
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допускает испытания
Киев — все ближе к ужесточению карантина
Киев — все ближе к ужесточению карантина
Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину
Полгода спустя: во Флориде наконец-то арестовали копа, который жестоко избил чернокожую женщину
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком
В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком
На одном из киевских рынков сгорела торговка
На одном из киевских рынков сгорела торговка
Главную роль в фильме впервые сыграет робот
Главную роль в фильме впервые сыграет робот
Яркая ночная вспышка напугала жителей столицы Ирана
Яркая ночная вспышка напугала жителей столицы Ирана
«Ушла далеко-далеко вперед»: Саакашвили неожиданно начал расхваливать Россию
«Ушла далеко-далеко вперед»: Саакашвили неожиданно начал расхваливать Россию
fraza.com
Новости блогосферы
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.