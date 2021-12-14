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Дайджест > Сядет ли «смотрящий» за Киевпастрансом Кирилюк Павел Анатольевич за «пропавшие» сотни миллионов?

Сядет ли «смотрящий» за Киевпастрансом Кирилюк Павел Анатольевич за «пропавшие» сотни миллионов?

Автор: «Антикор»
14.12.21 13:04
85
Сядет ли «смотрящий» за Киевпастрансом Кирилюк Павел Анатольевич за «пропавшие» сотни миллионов?

Тот факт, что в Кивее буйным цветом расцвел институт «смотрящих», не является ни для кого секретом. Единственное, в чем часто делают ошибку люди, не очень следящие за политической жизнью страны, — наивно полагают, что это представители старой криминальной школы, которые раньше приглядывали за «братками», а теперь сумели подняться на новые высоты и «смотрят» за чиновниками.

Это как раз ошибка. Институт столичных «смотрящих», хоть и является насквозь криминальным, к уголовникам старой формации отношения не имеет. Речь идет, скорее, не о насильственных преступлениях (хотя и не без этого), а о должностных, а также банальной коррупции и воровстве из столичного бюджета. Просто функции тех, кто регулирует всю эту деятельность, наиболее точно характеризует понятие «смотрящий», вот оно и прижилось.

В Киеве есть «смотрящие» за всем: за самой столицей в целом, за торговлей, строительством, парковками, гостиницами, сектором ЖКХ и так далее. За наземным транспортом Киева «приглядывает» замглавы коммунального предприятия «Киевпасстранс» Павел Анатольевич Кирилюк, совмещая в своем лице официальную и неофициальную должность. Так даже удобнее — чем смотреть со стороны, лучше контролировать и направлять изнутри.

На схемы «Киевпастранса» Павел Кирилюк зашел еще в 2016 году, подмяв под себя все закупки комплектующих, запчастей, нефтепродуктов, электроэнергии, услуг по строительству и ремонту зданий и сооружений, оборудования, ремонту трамвайных и троллейбусных линий, предоставление площадей для рекламы на подвижном составе и остановках. Эти направления наиболее денежные, здесь больше всего возможностей «спилить» немного себе.

Расследования о многомиллионных хищениях Кирилюка, подтвержденные документальными доказательствами, выходят с завидной периодичностью. Поэтому все описать не получится — очень уж объемный выйдет материал. Придется остановиться на самом интересном.

Чтобы не быть голословными, приведем список только маленькой части материалов, о деятельности Кирилюка на должности заместителя директора «Киевпастранса»:

За всеми этими кричащими заголовками — реальные истории того, как тендеры выигрывают «нужные» фирмы, как устраняют с пути неугодных, сколько и кому уходит денег со схем, налаженных Кирилюком в «Киевпастрансе». Все эти материалы доступны. И, как ни удивительно, но правоохранители таки открыли несколько дел, фигурантом в которых является герой нашей публикации. И со сменой власти даже появилась надежда, что его, если не посадят, то, по крайней мере, уберут с должности. Но Павел Анатольевич поступил просто: сдал своих подельников — тех, кто выполняя его указания, и занес денег наверх, уже «новым лицам».

Более того — в прошлом году ему удалось внедриться в «Укрзалізницю», устроив на должность заместителя начальника Департамента казначейства жену Елену. Это дало возможность получить доступ к финансовым потокам перевозчика национального уровня. В «Укрзалізницю» Кирилюк также сумел «протолкнуть» Тимура Валиева, который занимался коммуникациями с подрядчиками, и фактически отвечал за сбор «черной кассы» в «Киевпастрансе».

Правда, в конце 2021 года над Павлом Анатольевичем таки сгустились тучи — по информации журналистов, Государственная фискальная служба смогла раскрыть преступную деятельность Кирилюка — или, как минимум, отдельные ее факты.

Так, например, известно, что ГФС выяснила, что руководство коммунального предприятия растратило около 28 миллионов в пользу ООО «Торговая компания Техатон МАЗ». Указанное предприятие по бумагам поставляло запчасти для «Киевпастранса», однако в ходе расследования выяснилось, что эта фирма имеет признаки фиктивности и не может предоставлять такие услуги.

Кроме того, Служба безопасности Украины выяснила, что руководство КП «Киевпастранс» в течение нескольких лет покупало запасные части и шины для транспорта в ряде коммерческих структур столицы по завышенной в несколько раз цене. «Хищение государственных и коммунальных средств происходило при оплате предприятием других товаров, работ и услуг по ценам, значительно выше среднерыночных», — заявили в СБУ.

Выведенные деньги чиновники переводили в наличные через созданные фиктивные фирмы и присваивали. Таким образом, за последние четыре года должностные лица коммунального предприятия «Киевпастранс» незаконно присвоили почти 40 миллионов гривен, утверждают в спецслужбе.

Летом нынешнего года блогер Дмитрий Марунич сообщил, что «Кирилюк неоднократно встречался с подозреваемыми в хищении городских средств подрядчиками. Если кто-то забыл — в коммунальных предприятиях Киева, в том числе и в „Киевпастрансе“, до сих пор проводят обыски. К тому же, Павел Анатолиевич недавно был замечен с посыльным Юрием Красием. В тусовке последнего называют курьером черного нала, который возит кэш на КП, в том числе „Киевпастранс“. А бухгалтер „черной кассы“ — Алена Слесарюк. Она также является главным бухгалтером таких ТОВ как: „Будгруппроектінвест-7“ (ЄДРПОУ: 42642012); ТОВ „Ріел-Девелоп“ (ЄДРПОУ: 42017619); ТОВ „Ріел-Дірект“».

В это же период СБУ сообщила, что 15 июля специалисты по кибербезопасности СБУ заблокировали очередную схему присвоения бюджетных денег через КП «Киевпастранс». Она состояла в том, что руководство этого предприятия заключило договор на охрану своих объектов со столичной охранной фирмой, выплатив последней 3,5 миллиона гривен.

Но, как выявила СБУ, ни на одном из объектов, указанных в договоре, охрана не осуществлялась. Деньги же были просто перечислены и обналичены, затем разделены между участниками схемы.

Это только несколько примеров. О том, что в мае этого года в помещениях КП «Киевпастранс» и у его руководителей проводились масштабные обыски, пресса сообщала на первых страницах. Тогда против руководства коммунального предприятия, в том числе и против заместителя гендиректора Павла Кирилюка, возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса:

И вот, наконец, вроде бы как дело дошло до своего логического завершения: в начале октября дело передали в суд и потребовали для Кирилюка меру пресечения в виде содержания под стражей.

Оно и неудивительно — ему вменялась причастность к воровству из киевского бюджета более 280 миллионов гривен. Но, как говорит народная мудрость, «украв мешок картошки, ты становишься вором, а украв вагон этой самой картошки — бизнесменом». Потому в защиту чиновника, укравшего из кармана киевлян сотни миллионов, встали могущественные покровители, друзья мэра Киева Виталия Кличко — глава «Киевпастранса» Дмитрий Левченко и решающий вопросы для мэра по силовому блоку Роман Романюк.

В итоге Шевченковский районный суд столицы отказался заключать Кирилюка под стражу и назначать ему залог более 10 миллионов. Почему Левченко и Романюк так активно озаботились судьбой Кирилюка? Да все просто — не сам же он воровал деньги из бюджета, схемы кто-то прикрывал, и прикрывал не за красивые же глаза.

К тому же, они в этом заинтересованы не меньше самого «смотрящего». Ведь в случае его посадки он наверняка начнет сдавать подельников. «Прилетит» и Левченко, и Романюку, и до самого Кличко докатится.

Так что тут все просто. Правда, история отнюдь не закончена. Во-первых, судебное заседание было не по сути самого дела, а по избранию меры пресечения. Все самое интересное еще впереди. Во-вторых, этот суд идет по делу, возбужденному ГФС. А еще есть дела, возбужденные СБУ и НАБУ. И суды по ним — еще впереди.

Конечно, у Кирилюка есть высокие покровители. Но есть и те, кто участвовал в его схемах. И они помнят судьбу своих предшественников, которых безжалостно сдал Павел Анатольевич два года назад. И вряд ли захотят повторять их судьбу. И вполне могут соблазниться нормой уголовно-процессуального кодекса, которая называется «сделка со следствием». А вкратце она сводится к тому, что кто кого первый сдал, тот и не сядет.

Тэги: Киев, коррупция, Укрзализныця, смотрящий, Киевпастранс, махинации, Кличко Виталий, Левченко Дмитрий, ООО Торговая Компания Техатон МАЗ, Романюк Роман, Слесарюк Алена, Красий Юрий, Хищения, Валиев Тимур, Кирилюк Павел

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