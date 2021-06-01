Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт

То, что в Украине вовсю расцветают конвертационные центры, ни для кого не секрет. Как и то, что украинская власть имитирует борьбу с этими центрами. Именно имитирует, поскольку в том, что такие структуры существуют, заинтересованы как раз представители власти.

Хотя разномастные чиновники, особенно представители Государственной фискальной службы, с экранов телевизоров постоянно вещают о том зле, которое приносят эти центры и обвиняют в их существовании всяческих негодяев от бизнеса, на самом деле бизнесу эти центры были бы не нужны, если бы в Украине должным образом работал закон. Для бизнеса — это лишние расходы, но он вынужден прибегать к услугам конвертационных центров, потому что те же налоговики ставят его в условия, при которых законным способом невозможно получить возврат того же НДС — Государственная фискальная служба попросту блокирует налоговые накладные.

Для понимания того, почему так происходит, процитируем налогового адвоката, партнера консалтинговой компании ADA Group Андрея Тамошюнаса: «Далеко не всегда услугами конвертационных центров пользуется только бизнес, который хочет провернуть какую-то схему. У людей нередко банально не остается другого выхода. Скажем, часто в системе попросту невозможно зарегистрировать налоговые накладные или их блокируют из-за якобы рисковых операций... люди подают их по 20-30 раз, все без толку. А у кого-то, кто имеет нужные связи, все получается с первого раза. Это и есть „конверты“, которые затем „помогают“ другим».

Естественно, что раз существует схема, вынуждающая бизнес просто платить за то, что государство должно делать бесплатно, то, само собой, такую схему организовывают люди, по долгу службы имеющие к ней причастность. И это, в первую очередь, налоговики и силовики.

Одним из таких людей является Юрий Михайлович Крыган, который в силу своих должностных обязанностей должен был бы, во-первых, организовать работу подчиненных ему налоговых структур таким образом, чтобы представители бизнеса не искали конвертационные центры, а, во-вторых, бороться с этими самыми центрами.

Но, к сожалению, все происходит с точностью до наоборот: Юрий Крыган, который является начальником одного из отделов Государственной налоговой службы, обеспечивает сопровождение деятельности киевских конвертационных центров, принадлежащих Вячеславу Стрелковскому. Последнего называют одним из главных «обнальщиков» страны, услугами которого пользуется крупный бизнес (в частности, среди постоянных клиентов называют сети АЗС и продуктовый ритейл).

Что характерно для Юрия Крыгана, так это то, что о его деятельности известно крайне ограниченному кругу лиц. В отличие от своих коллег, он фигура не публичная, а о его причастности к столичным конвертационным центрам с многомиллионными оборотами известно мало.

Но, тем не менее, известно, что еще в апреле он должен был стать фигурантом заседания СНБО, которое рассматривало деятельность конвертационных центров, в том числе и принадлежащих Стрелковскому. Но тогда повестку дня заседания СНБО почему-то резко изменили и она рассматривала совершенно другие вопросы.

Из крайне скудных сведений, которые просочились из коридоров власти, известно, что от оборота этих центров Крыган ежемесячно получает 1,5% за прикрытие от интереса правоохранителей. А известен он стал после того, как стал фигурантом уголовного производства № 42017100000001297, возбужденного в октябре 2017 года прокуратурой города Киева по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Из материалов дела следует, что Юрий Крыган курировал операции нескольких конвертационных центров и принимал решения относительно блокировки или разблокировки налоговых накладных предприятий, которые подавали их в органы ГНС. Непосредственны исполнителем этих указаний был заместитель директора департамента рискованных операций Дмитрий Мишалов.

На местах к реализации финансовых махинаций был привлечен ряд руководителей региональных органов ГНС. В частности, и. о. начальника ГУ ГПС в Донецкой области Ирина Долозина и ее заместительница Людмила Паша, и. о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Василий Кресяк и его заместитель Тарас Завада, Виталий Войтюк и Иван Левкин — оба и. о. заместителя начальника ГУ ГПС в Киевской области. (Должности фигурантов приведены по состоянию на момент открытия уголовного дела).

Именно при их непосредственном участии в Донецкой, Львовской, Киевской областях был создан механизм, направленный на незаконное формирование налогового кредита по НДС. В этой схеме использовалось более 300 фиктивных фирм, а ущерб государственному бюджету оценивается в два с половиной миллиарда гривен.

К сожалению, за три с половиной года уголовное производство так и не доведено до логичного завершения, а один из его ключевых фигурантов Юрий Крыган все так же продолжает работать в органах ГНС. Не помешал этому даже обыск, проведенный у него в сентябре 2019 года.

Хотя, с другой стороны, точку ставить пока рано: уголовное производство не закрыто, а в Едином государственном реестре судебных решений в рамках рассмотрения этого дела насчитывается уже более 150 документов, причем дело рассматривается весьма активно: последнее заседание произошло в апреле этого года.

Как уже говорилось, Крыган очень непубличная личность и сведения о нем крайне скудны. Из декларации, поданной за 2019 год, следует, что живет Юрий Михайлович очень скромно: имеет дом Черновцах и скромную квартиру в Киеве, два автомобиля — Фольксаваген Туарег 2005 года выпуска и Мерседес 2013-го. И доходы у него очень скромны — 179 145 гривен:

И, в отличие от коллег — ни бизнеса у жены, ни подарков, ни налички под кроватью. Образцовый чиновник. Правда, шила в мешке все равно не утаить. И сдали Крыгана, само собой, его же коллеги и подельники. Как бы он не скрывал свои побочные заработки, завистники всегда найдутся:

По данным Телеграмм-канала StopCrimeUA, Юрий Крыган имеет румынский паспорт, в 2017-2018 приобрёл на подставное лицо квартиру в «Джек-Хаусе» в Киеве:

Также в 2018 на подставное лицо приобрел автомобиль марки Audi Q8. Материальные ценности и паспорта может хранить по адресу месту проживания родителей: г. Черновцы, ул. Чехова,1.



И, если относительно подставных лиц, на которых Юрий Крыган приобрел недвижимость, что-то раскопать довольно трудно (хотя и возможно при желании), то относительно румынского паспорта можно, опять же при желании, обратиться к румынским правоохранителям. Заодно поискать счета Юрия Крыгана в румынских банках. А что таковые у него имеются — сомневаться не приходится. Стоит вспомнить, что в рамках только одного уголовного дела расследуется его причастность к хищению двух с половиной миллиардов гривен. И это только то, что украли. А через «конверты» прошло гораздо больше. А Юрий Крыган, напомним, имеет свои полтора процента не с прибыли, а с оборота. Так что деньги это буквально гигантские. И наличными их хранить просто нет никакой физической возможности.

Возможно, именно эти соображения и подтолкнули СНБО в апреле месяце к более пристальному рассмотрению личности скромного начальника отдела обмена информации ГУ ГНС в городе Киеве Юрия Михайловича Крыгана.

Но кто-то, кто имеет несколько большее влияние, чем СНБО, тоже явно изучал личность Юрия Крыгана. И (это наш вывод, но других причин мы не видим) явно решил, что санкции — это, конечно хорошо. Но гораздо лучше оставить Юрия Михайловича заниматься тем делом, которым он занимается. И руководствоваться по отношению к нему старой и проверенной мудростью: «Если не можешь победить преступность — возглавь ее».